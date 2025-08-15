（台北中央社）日本統治下で志願兵として日本軍に加わった台湾人元日本兵の周良仁さん。すでに90歳を超えているが、80年前の出来事は今でも鮮明に覚えている。軍隊での過酷な日々や戦争の残酷な一面を語り、「戦争はひどく恐ろしい。二度と繰り返してはならない」と沈痛な面持ちで何度も訴えた。第2次世界大戦末期、台湾からは約20万人が日本兵として動員され、中国や南洋などの戦場に送られたとされる。周さんは1930年、中部・台