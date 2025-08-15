ソフトバンクの４番・山川穂高内野手（３３）が１５日のロッテ戦（みずほペイペイ）で決勝の１８号グランドスラムを放った。１―１で迎えた７回二死満塁。相手２番手・広池の初球スライダーを右中間スタンドに叩き込んだ。満塁弾は６月２７日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）以来、今季２本目。頼れる大砲が大仕事をやってのけた。前を打つ３番・近藤が一死満塁で空振り三振。重圧がかかる中で、ひと振りで勝負を決めた。殊勲の一