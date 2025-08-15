北海道羅臼岳でヒグマが人を襲うという出来事があり、全国に衝撃が走りました。山形でも、今やクマが住宅地に出没することが珍しくないという状況に。（ツキノワグマですが） 【写真を見る】クマに襲われ必死に抵抗した男性が語る”クマとの格闘”体には生々しいキズ…「子どもだったら大変だった」クマ対策は待ったなしか（山形） クマ対策は、もはや待ったなしとさえ思います。 8月10日の夜、戸沢村の夏祭り帰りの男性が住