醸造所を開設する木下社長（中央）、川合さん（左）、原田さん藤沢の高校で同級生だった３人がクラフトビールの醸造所を１８日、藤沢市本町にオープンさせる。レストランを併設し、地産食材を生かしたフードメニューも提供。「地域共創型」を掲げ、地元関係者を巻き込んだ活性化を目指す。「湘南」でも「江の島」でもない、地元にエールを送るその名も「藤沢ビール」だ。南仲通りにある醸造所に大型の醸造タンクが並び、仕込み