全国戦没者追悼式で、亡き父を思い献花する篠嵜俊子さん＝１５日、日本武道館東京・日本武道館で１５日に行われた政府主催の全国戦没者追悼式には、神奈川県内から１２〜９７歳の２０２人が参列した。代表して献花した篠嵜（しのざき）俊子さん（９２）は「父が植えたイモの味やひもじかった体験を語らねば」と凄惨（せいさん）を極めた戦争体験を振り返り、恒久平和を願った。逓信省職員だった父、佐藤豊さんは１９４４年８月