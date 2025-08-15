不戦の誓いと次世代への継承の思いを新たにした県戦没者追悼式＝１５日、県戦没者慰霊堂終戦から８０年となった１５日、神奈川県戦没者追悼式が横浜市港南区の県戦没者慰霊堂で営まれた。県に関係する戦没者５万８千人余りを悼み、これからも平和な未来を紡ぐことを誓った。参列者約９０人は献花台に白い菊の花を手向け、正午に合わせて黙とうした。主催する県遺族会の森本浩吉会長（８３）が式辞に立ち、「不戦の誓いと平和