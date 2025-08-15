Àï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤É¤â¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ï¡ÖÀïÁè¤ò¤ª¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¡£¤³¤É¤â¸þ¤±¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖYahoo!¤­¤Ã¤º¡×¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é1500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°Õ¸«¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ê11ºÐ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ê11ºÐ