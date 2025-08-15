おいしい & 映えるアイスが並ぶ【サーティワン】から、ビジュ満点！？ と話題の「最新アイス」が登場！ 可愛すぎるあのキャラクターとコラボした商品をご紹介します！ テンション上がる！「ポケモンダブルカップ」 @ftn_picsレポーターHaruさんが「見てるだけでワクワクするーッ！」と大興奮のこちらは、ポケモンとのコラボアイス。Haruさんによると「ポケモンダブルカップ」は、3種類