大人気コスプレイヤーのえなこが、５日発売の「週刊ＳＰＡ！」（扶桑社）２０２５年８月１２・１９日合併号で表紙と特製フォトブックに登場。夏の猛暑を吹き飛ばすように、涼しげに美ボディを披露している。 【写真】爽やかな笑顔と美ボディにくぎ付け 誰にも負けない輝きを放つ、えなこの季節がやってきた！シーツの上でランジェリー姿でケーキをほおばったり、チェリー柄のビキニでかわいく