¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë£··î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºå¿À¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤¬ÍèÆü½é¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î¹ÃÈå¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤Ë±¦ÍãÀÊ¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¡£ÍèÆü½éÅÐÈÄ¤«¤é£´»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄËº¨¤Î£±µå¤À¤Ã¤¿¡£