UPSIDER¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¥«¡¼¥É¡ÖPRESIDENT CARD¡×¤Ç¡ÖDragonpass¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥¹¡¿Î¶腾½Ð¹Ô¡Ë¡×¤È¤ÎÄó·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥É¥é¥´¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢À¤³¦148¤«¹ñ1,400¤«½ê°Ê¾å¤Î¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤ä700Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¶õ¹Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢»ÔÆâ¥é¥¦¥ó¥¸¤äÅÔ»Ô·¿¥ï¡¼¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÍøÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´ÖÍøÍÑ²ó¿ô¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯²ñÈñ¤Ï50,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÍøÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤ÏºÇÂç10²¯±ß¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï1