追悼式で遺族代表として追悼の辞を述べた埼玉県川越市の江田肇さん（８２）は、終戦後の引き揚げ途中に亡くなった父の無念に触れつつ、今後も平和を守ることを誓った。父の富治さんは１９４５年３月に陸軍から召集を受けて朝鮮に渡った。終戦後、帰還のために乗った引き揚げ船が朝鮮海峡で機雷に接触して沈没し、日本への帰国がかなわなかった。遺骨は今も見つかっておらず、江田さんは「家族と共に将来の夢や希望を抱いていた