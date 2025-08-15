神戸にある理化学研究所計算科学センターに設置された「IBM Quantum System Two」Image: IBM 量子コンピューターの実用化は、案外早くやってくるかも。そもそも量子コンピューターとは、量子力学の原理を応用して計算を行なうまったく新しいタイプのコンピューターです。現在、われわれが使っているPCやスマホに搭載されている従来の「古典コンピューター」は、電気信号による「0」と「1」の