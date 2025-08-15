◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(15日、東京ドーム)巨人・中山礼都選手が2点ビハインドの7回に代打起用されると、同点に追いつく値千金の2ランHRを放ちました。巨人の先発・山粼伊織投手は4回4失点で降板。反撃に転じたい巨人打線でしたが、5回までわずか1安打と攻めあぐねていました。しかし6回、2アウト1、3塁の好機で代打起用された坂本勇人選手が3ランを放ち、1点差に迫ります。それでも直後に阪神・森下翔太選手のタイ