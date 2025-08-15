◇プロ野球パ・リーグ オリックス1-0西武(15日、京セラドーム)西武の今井達也投手がピンチで圧巻の投球を見せるも敗戦投手となりました。今井投手は初回、フォアボールで出塁を許すと2アウトランナー2塁から杉本裕太郎選手にタイムリーを浴び1点を失います。2回からは立ち直り、ヒットは許しますが得点は許さず1点のビハインドのまま粘り終盤へ進みます。しかし7回、2アウトから若月健矢選手にスリーベースを浴びピンチ。ここで9番