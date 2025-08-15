劇作家の三谷幸喜氏（６４）が１５日、東京ＰＡＲＣＯ劇場で行われた「ＰＡＲＣＯＰＲＯＤＵＣＥ２０２５三谷文楽『人形ぎらい』」（１６〜２８日、同所）の公開通し稽古に出席した。三谷にとって文楽では１３年ぶりの新作「人形ぎらい」。時は現代、文楽の劇場を舞台に、主人公は人形たちで役を演じている人形自身の話となる。伝統と技芸に敬意を表しながら、三谷流の新しい視点と演出で創作した古典エンターテインメン