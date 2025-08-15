芥川賞作家で、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が１４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル」を更新した。この日は「ビビリな人でも楽しめるほどいい怖い話２０２５夏?」。ピン芸人・好井まさおが高圧的なタクシー運転手の「ほどいい怖い話」を披露した。又吉は「俺も、たまに疑問に思ったとき、質問を重ねていったりすると『悪い人じゃないんやな』と思うことは結構あるけど」と述懐