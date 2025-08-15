※写真はイメージです（画像提供：photoAC）この記事の画像を見る2025年8月7日（木）、ダ・ヴィンチWebが主催する「第5回木曜ゆる読書会」が開催されました。本稿では、そのようすをレポートします。▶木曜ゆる読書会とは？▶編集部の選書は“1年以上積んでいる本”▶いざ、読書タイム！ 45分間、ただ読むだけ▶参加者の感想をご紹介！▶“ゆる読書会”は新しい本との出会いの場▶第6回「あの本、