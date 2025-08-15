◆第107回全国高校野球選手権・2回戦佐賀北1−6明豊（15日、甲子園）沈黙から一転、集中打で優位に立った。五回、明豊は先頭の4番加納がチーム初安打となる中前打を放つ。さらに1死満塁となって、辻田が外角の真っすぐを走者一掃の中越え二塁打として3点を先制した。辻田は今大会初安打で初打点。「自分が絶対打ってやろうと思った」。前日の14日に誕生日を迎えた捕手は、バットで自らを祝った。川崎監督は「甲子園に来