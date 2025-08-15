ロエベから、パズルバッグ10周年を祝う特別な「パズル バイカー バッグ」が登場。シャイニーカーフスキンの上質な艶に、バイカージャケットのような無骨さを融合。メタルアイレットやローラーバックル、ヴィンテージシルバーの金具がエッジィな存在感を放ちます。ブラックとダークブラウニーの2色展開、スモールとラージサイズで、大人のコーデに