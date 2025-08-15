Snow Man目黒蓮（28）が15日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい2時間SP」（金曜午後7時）に出演。22年10月期のフジテレビ系連続ドラマ「silent」出演でSNSが怖くなった過去について明かした。今放送は新企画「それアドリブでやらせて下さい」。「見なきゃよかったSNS」をテーマにアドリブトークを展開した。目黒は「『silent』っていうドラマがあった時に。1話が放送し終わった後に、ありがたいことに、ほとんどいい言葉