７月23日にバルセロナが実施したソシオ3000人を対象にしたアンケート調査で、86％がジョアン・ラポルタ会長の経営方針を支持していると回答した。第２次政権発足後、数々の騒動を巻き起こしてきたことを考えると、非常に高い数字だ。したがって、クラブのトップが、配信のトラブルにより加入者がプレシーズンマッチ初戦のヴィッセル神戸戦の前半を視聴できなかった事態に即座に対応したことは何ら不思議ではない。技術的な問題