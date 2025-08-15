¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë£¶²ó¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÎÂåÂÇ£³¥é¥ó¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿µð¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£·²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤Î»°ÈÖ¼ê¡¦ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¶áËÜ¤òÅêÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤ë¤È¡¢µ¾ÂÇ¤Ç£±»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¿¹²¼¤ËÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡££²»à¸å¡¢»ÍÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤â£²»àËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£