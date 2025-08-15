練習後に取材に応じる下川＝東京都府中市ラグビー日本代表は15日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）に向けた合宿を開始した。FWとバックスが東京と宮崎に分かれて始動し、東京都内で行われたFW練習に参加したフランカー下川（東京SG）は「去年決勝でフィジーに差をつけられて準優勝だったので、次は優勝を目指す」と意気込んだ。ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は宮崎入りして不在の中、ラインアウトからのモール攻撃