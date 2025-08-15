◆パ・リーグオリックス１―０西武（１５日・京セラドーム大阪）オリックスが今季１０度目の完封勝ちを収め、連敗を２で止めた。西武戦３連勝は今季３度目、ホームの同戦３連勝は２４年６〜９月の６連勝以来。投打の１９９１年生まれコンビが活躍し、今季初のスミイチ勝利に貢献した。両軍無得点の初回２死二塁、４番・杉本が西武・今井から先制の左前適時打。援護点をもらった先発・九里は６回２／３を２安打無失点と好投し