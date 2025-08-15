◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１５日・バンテリンドーム）中日のドラフト１位・金丸夢斗投手が、６回６安打２失点で降板した。２点の援護をもらうも、リードを守り切れず、２勝目はお預けとなった。初回に先制点をもらうと、２回まで３者凡退の立ち上がり。だが、３回２死二塁。１番・蝦名に左前適時打を浴びて、同点を許した。３回に味方が勝ち越しに成功するも、５回には、山本に１号左翼ソロを献上して再び同点と