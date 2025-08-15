ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê63¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÀ¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²Æ¤ËÊ¹¤­¤¿¤¯¤Ê¤ëNo.1¥½¥ó¥°¡×¤ò½Ð±é¼Ô¤¬³Æ¡¹¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤ÏÊÆÊÆCLUB¤Î³Ú¶Ê¡ÖÏ²Ì¡Èô¹Ô¡×¡Ê1990Ç¯¡Ë¤òµó¤²¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬½Ð¤¿Åö»þ¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤Ç