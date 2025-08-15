3週間の中断期間を経て、あす16日、リーグ戦が再開するJ3。中断前の勢いを繋げられるか、今シーズン初の3連勝へ勝負の一戦です。 リーグ戦の6割近くが終わり、首位と勝点差8の4位につけるユナイテッド。 相馬監督が、後半戦での巻き返しに必要だと話したのが「大きな連勝」。今シーズンのユナイテッドは、ここまで2連勝はあるものの、それ以上の連勝がありません。 そんななか、ユナイテッドは、大一番