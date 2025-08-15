◇第107回全国高校野球選手権大会（15日、甲子園球場）全国高校野球選手権大会は15日、2回戦の4試合が行われました。東洋大姫路（兵庫）は花巻東（岩手）相手に序盤から試合を優位に進め、3回戦進出を決めました。初回に高田瑠心選手（3年）のタイムリーで先制すると、その後も追加点を加え6回を終えて7点のリード。終盤に追い上げられましたがそのまま逃げ切りました。敗れた花巻東は7回と8回に打線が粘りを見せましたが反撃は届