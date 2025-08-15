Í½²ÊÎý»ñÎÁ´Û¤Î½êÂ¢ÉÊ¤¬°Ü¤µ¤ì¤¿ÂçÊ¬¸©¸î¹ñ¿À¼Ò Ä¹Ç¯¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿ÂçÊ¬»Ô¤ÎÍ½²ÊÎý»ñÎÁ´Û¤Î½êÂ¢ÉÊ¤¬ÂçÊ¬¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ´Û¤òÂ¤¤Ã¤¿Ë´¤­Éã¤Î»×¤¤¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤´¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿Â©»Ò¤Ë¡¢ÊÄ´Û¤«¤é1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶­¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ 13Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î»û¤ÎÊèÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÀîÌî¹§¹¯¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤Ç¤¹¡£ ¢¡ÀîÌî¹§¹¯¤µ¤ó¡ÖÌµ»ö¤ËÊÄ´Û¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ