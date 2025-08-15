ÆÃ¹¶¤ÇÀï»à¤·¤¿ÂçÀÐÀ¯Â§¤µ¤ó Àï»þÃæ¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ë¤¢¤Ã¤¿±§º´³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î´ðÃÏ¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÃ¹¶Ââ°÷¤¬Èô¤ÓÎ©¤Á¡¢Âº¤¤Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂâ°÷¤Î°äÉÊ¤ò80Ç¯´ÖÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÃ¹¶Ââ°÷¤À¤Ã¤¿ÂçÀÐÀ¯Â§¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÎÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô2Ç¯À¸¤Î³ØÅÌ½Ð¿Ø¤Ç³¤·³¤ØÆþÂâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ1944Ç¯¡¢±§º´³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ìÍâÇ¯¤Î4·î¡¢22ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç²­Æì¤Î¶õ¤Ë»¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢´öÅÙ¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë