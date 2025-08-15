香港の景色。（２月１日撮影、香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港8月15日】中国香港特別行政区政府統計処が14日に発表した2025年の年央人口（概算値）は752万7500人で、24年年央比でほぼ横ばいだった。うち常住人口は724万7600人、流動人口は27万9900人となった。24年年央からの1年間で1万8200人が純移入した。同期間の出生数は3万5200人、死亡数は5万人で、自然減は1万4800人だった。特区政府報道官は、人材誘致や労働者