タレントの中川翔子が、15日にインスタグラムを更新。さらに大きくなった妊娠中のお腹を写した近影を公開し、反響が集まっている。【別カット】すっぴんとは思えないほどかわいい中川翔子（ほか4枚）双子を妊娠中であることを公表している中川は「え、、、なんか、、、またでっかくなってません、、？風船みたい、飛んでしまいそうまだ一か月以上あるんですけど、、まじか、、ふたごごパワーアップしてる」とつづり、メガ