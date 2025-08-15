第１０７回全国高校野球選手権大会の第１０日（１５日）の第３試合は、５年連続の夏大会出場となった明豊（大分）が佐賀北との九州対決に６―１で快勝。３年ぶりの３回戦進出を決めた。０―０で迎えた５回に初戦ノーヒットの辻田（３年）が均衡を破った。先頭・加納（３年）がチーム初ヒットを放つと、続く川口（１年）も右前打でつなぎ、さらに犠打と四球で一死満塁。好機が訪れたところで、辻田が外角低めの直球を完ぺきに捉