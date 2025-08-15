Galaxy Z Fold7に最適なワイヤレスキーボード Galaxy Z Fold 7のポテンシャルを活かす“真の相棒”を探して 8月1日に発売されたGalaxy Z Fold 7は、スマホはiPhone一択というユーザーからも、折りたたみスマホには興味がないと言ってきたユーザーからも注目を集めています。それもそのはず、開けば8インチという大画面を、8.9mm（折りたたんだ状態）という薄さで持ち運べるのは魅力。ちなみに、筆者もメイン機として1年愛用