磯山さやか（41）が、デビュー25周年を迎える今年10月22日（水）に最新写真集を講談社より発売することが決定した。 磯山さやかデビュー25周年写真集（仮） 磯山さやかデビュー25周年写真集（仮） 前作『and more』から2年。ファン待望の最新写真集のロケ地は、オーストラリア・ケアンズ。透き通る青い海、森の中の幻想的な川、ゴージャスな邸宅、カジュアルなモーテル、新鮮なフルーツが並ぶ市場などで撮影が行われた。