今年６月に引退した白毛馬・ハヤヤッコ（セン９歳）が８月１５日、繋養先の北海道苫小牧市・ノーザンホースパークへ到着した。ハヤヤッコは美浦・国枝栄厩舎の所属として１８年６月にデビューし。翌年のレパードＳで白毛馬初のＪＲＡ重賞制覇を飾ると、２２年函館記念、２４年アルゼンチン共和国杯と重賞３勝を挙げた。今年６月１日の目黒記念のレース中に右前浅屈腱の不全断裂を発症して競走を中止。同月１９日に引退した。