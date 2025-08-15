【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ZPZP×NUMUBER SHOTコラボグッズは連日の完売御礼続出！「せっかくやけん、やろうや～」－ガチャでライブ前のウォームアップ！ 7月19日・20日・21日の3日間、九州全土はもちろん中国地方からも音楽好きが集結する『NUMBER SHOT2025』が開催された。ZEPP APPAREL「ZPZP」はEX STAGE会場でもあるZepp Fukuoka外の2階デッキでインスタフォロワー獲得ガチャキャン