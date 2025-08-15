フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪定番ブルーシャツをこなれ通勤コーデにアプデ！色みを繋げた落ち感スカートで通勤ブルーにこなれ感を出典: 美人百花.comハリ感のあるシャツには、ストンと落ちるスカートが好相性。