ヨウジヤマモトは、Y's 2025プレフォールコレクションの最新作を、日本国内では8月20日から順次発売する。ゆったりとした丸みのあるシルエットが特徴のショート丈のマウンテンパーカー。前ポケットには、手を入れやすいようサイドにも開きを設けており、実用性も兼ね備えたデザイン。フードのツバ部分がさりげないアクセントになり、シンプルながらもY'sらしさ感じるデザインとなっている。胸元に配したトグルボタンが目を引くフー