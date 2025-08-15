芸能事務所「ソニー・ミュージックアーティスツ」が15日、自社サイトを更新。メイプル超合金のカズレーザー（41）との結婚を発表した女優二階堂ふみ（30）をめぐって、無許可の撮影や取材などの迷惑行為に対し注意喚起を行った。「この度、本人及び親族に対し、許可のない撮影および取材行為、つきまとい等の不審迷惑行為が報告されております」と書き出した上で「このような行為は、活動の妨げやプライバシー侵害となる可能性があ