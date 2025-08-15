◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(15日、東京ドーム)巨人・坂本勇人選手が6回、代打起用されると1点差に迫る3ランHRを放ちました。この日の先発・山粼伊織投手は4回4失点で降板。巨人打線は対する先発・伊藤将司投手に5回まで、わずか1安打と抑え込まれていました。そんな中でも6回、先頭・リチャード選手とヘルナンデス選手のヒットで2アウト1、3塁の好機を迎えます。ここで打席に送られたのは代打・坂本選手。3球のボールか