5人組アイドルグループ「SAKA−SAMA」のリーダー寿々木ここねが15日、X（旧ツイッター）を更新。結婚と妊娠を発表した。寿々木は「ご報告」と題し、「結婚しました！年明け冬頃に赤ちゃんが生まれる予定です」と報告した。そして「みんなの前で直接お伝えしたかったけど、体調が優れずこのような形になりました」と明かし、「SAKA−SAMAはわたしがお休みしている間も続いていきます。あたたかく見守っていただけたらうれしいです」