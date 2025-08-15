J２の徳島ヴォルティスは８月15日、J１のアビスパ福岡からDF井上聖也を期限付き移籍で獲得したと発表した。期限付き移籍の期間は、2026年１月31日まで。現在25歳の井上は甲南大を卒業後、2022年に福岡に加入してプロキャリアをスタート。昨季は、公式戦29試合に出場して２得点をマークするなど存在感を見せた。しかし、今季はここまでリーグ戦の出番がなく、天皇杯、ルヴァンカップはともに１試合ずつの出場にとどまっていた。