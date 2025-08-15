夏の定番料理の1つ「そうめん」。夏バテ気味でもつるっと食べられる人気メニューだが、毎日同じ味では飽きてしまうことも。ヒガシマル醤油の公式X（旧Twitter）が紹介したのは、「トマトだしの冷やしそうめん」。つけつゆを一工夫するだけで、簡単にイタリアン風味に変身するとのこと。気になるそのレシピとは……。【実際の投稿】簡単混ぜるだけ！ イタリアン風つけつゆ爽やかな酸味が決め手「白だしトマトめんつゆ」ヒガシマル醤