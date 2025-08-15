１５日の東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比６９７円８７銭（１・７９％）高の３万９６７４円１０銭だった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１５５７円８３銭（３・７３％）高の４万３３７８円３１銭だった。今週の株価は、米トランプ大統領の関税政策に対する懸念の後退などを背景に、相場が大きく上昇。１２、１３日と国内の各主要株価指数は連日で最