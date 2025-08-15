元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１５日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、長嶋家のメロンの食べ方を明かした。この日は、スイカＶＳメロン、多数派はどっち？企画を放送。その中で子供の頃のメロンの争奪戦の話題となった。３人兄妹の高嶋ちさ子は「（切ったメロンを）測って食べた。お兄ちゃんとサイズを比べて」と振りかえると、男ばかり４人兄弟の石原良純は「メロンがあることはみんな知っている。母親から『