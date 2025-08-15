15Æü¸áÁ°3»þ40Ê¬º¢¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶è¹âÊ¿¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å´¹ü2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È1Åï¤¬È¾¾Æ¤·¡¢2³¬¤Î1¼¼¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ìÃËÀ­¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£