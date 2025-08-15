〈オカアサンハオマヘヲ一バンタヨリニシテヰル〉。父をシベリア抑留で亡くした埼玉県東松山市の遺族会会長の渡辺千尋さん（８４）は、父の死から約４０年後に自分宛ての「遺書」を受け取り、幼子を残して戦地へ向かった父の思いを知った。さらに後年、母からの遺書で夫を亡くして一人で家を支え続けた苦悩に触れ、戦争を後世に伝える活動に励むようになった渡辺さん。１５日の全国戦没者追悼式にも参列し、戦争の惨禍を風化させ