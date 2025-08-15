保育園や幼稚園と違って小学校は先生との距離が遠くなりがちです。何か気になることがあっても、なかなか気軽に学校側に言えないということもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「担任の言葉遣いや暴言を見過ごすかどうか」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんのお子さんの担任の先生は若い独身女性。言葉遣いがあまりにもひどいと綴っていました。『「マジで？」「ガチで」「うぜぇし！」